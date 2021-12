Pozzallo. Dipendenti part-time, incrementato orario di lavoro

È stata approvata ieri dalla Giunta Municipale la delibera che incrementa l’orario di lavoro ai 60 dipendenti part-time del Comune di Pozzallo.

Così come accaduto in questi ultimi anni, si sono le reimpegnate le somme dei dipendenti posti in quiescenza. I nuovi e più onerosi impegni, presuppongono un potenziamento delle risorse umane.

Il Sindaco Roberto Ammatuna: una maggiore efficienza delle risorse umane è la promessa indispensabile per produrre atti amministrativi che permettono un grande sviluppo della città.

