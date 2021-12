Pozzallo. Iniziati lavori di arredo di piazza delle Sirene

Sono iniziati i lavori di arredo di piazza delle Sirene a Pozzallo che è posizionata in una località strategica adiacente alla Balata la cui opere di ristrutturazione sono terminati già nella stagione estiva.

Si è iniziato con la piantumazione di alberi tipo Washington, si continuerà con la rimozione del vecchio spartitraffico che sarà sostituito da un nuovo dentello e successivamente sarà ripaventato con asfalto il tratto della corsia esterna ridotto in pessime condizioni.

È stata installata anche una colonnina per ricarica di auto elettriche con due postazioni che a breve entrerà in funzione.

Continuano, senza sosta, le opere di arredo urbano che rendono sempre più gradevole e bella Pozzallo.

