Modica e i suoi musei in vetrina a Firenze

Anche quest’anno Modica sarà presente a TOURISMA 2021, il Salone Internazionale del Turismo Culturale e Archeologico, che si svolgerà a Firenze, dal 17 al 19 dicembre, nella prestigiosa sede del Palazzo dei Congressi a Santa Maria Novella. Il 18 dicembre con inizio alle ore 11.00, nella Galleria del Palazzo dei Congressi, si terrà un convegno su ” Modica Antica, una Città tra Musei e Mostre”. Nel corso del Convegno, al quale partecipano alcuni importanti nomi dell’archeologia italiana, saranno presentati i Musei della città e i siti monumentali. “La nostra presenza – ha dichiarato il Sindaco Ignazio Abbate e l’Assessore alla Cultura Maria Monisteri – è un’occasione straordinaria per una promozione internazionale dei beni museali e dell’intera città di Modica – un’importante vetrina con uno stand interamente dedicato ai Musei della Città”. Importanti relatori parteciperanno al Convegno, tra cui il Professor Maurizio Paoletti dell’Università di Pisa e la Professoressa Marcella Pisani dell’Università di Roma 2 Tor Vergata, che parleranno delle mostre in corso al Museo Civico, in particolare sulla statua equestre in bronzo di età ellenistica e sull’hydria a figure rosse del ” pittore di Modica” della fine del V sec.a.C. Al Convegno su I Musei della Città parteciperanno il Direttore del Parco Archeologico di Cava d’Ispica, Domenico Buzzone, l’archeologo Giovanni Di Stefano, Direttore onorario del museo e Catia Bernava, responsabile dei beni Culturali e del Museo Civico.

Durante la giornata dedicata a Modica, è prevista la proiezione di alcuni documentari sui musei e sul Castello dei Conti di Modica, realizzati da Zero Comunicazione, e sulla statua equestre in bronzo in esposizione al Museo Civico, realizzato da Andrea Giannone e Gaetano Trovato, su idea progettuale dell’Associazione Herakles. Alla fine del Convegno, ci sarà una degustazione di dolci tipici curata dal Consorzio del cioccolato IGP di Modica che per l’occasione ha realizzato due incarti speciali, Modica che omaggia Dante e Firenze, nei 700 anni della morte del Poeta, e su Tourisma2021. ” La partecipazione di Modica a Tourisma – ha dichiarato il Direttore di Tourisma Piero Pruneti – è un valore aggiunto alla manifestazione, grazie ai suoi Musei e ai suoi monumenti rappresenta una delle eccellenze della Sicilia”.

