Salvo Gibilisco nuovo segretario Postali Cisl Ragusa Siracusa.

È Salvo Gibilisco il nuovo segretario generale della SLP Cisl Ragusa Siracusa. L’elezione al termine del terzo congresso territoriale tenuto a Modica alla presenza del segretario regionale, Eugenio Elefante, e della segretaria generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi.

A completare la segreteria della federazione dei lavoratori postali della Cisl, sono Gianna Criscione, segretario generale aggiunto, e Giovanni La Rosa.

“Un una fase delicata che ci ha visti in prima linea anche nella fase più acuta della pandemia – ha sottolineato Gibilisco con un riferimento all’ultimo anno e mezzo – La nostra federazione ha dovuto lavorare per mettere la categoria in sicurezza grazie ai protocolli sulla sicurezza firmati.

Oggi l’azienda è proiettata in processi di digitalizzazione complessi, candidata a volano della digitalizzazione del paese. – ha aggiunto il neo segretario – Assistiamo però a un processo di totale inerzia di politiche attive al sud e in Sicilia e per quanto ci riguarda anche i territori di Ragusa e Siracusa non sono esenti da questo immobilismo.

La carenza di risorse agli sportelli e le carenze strutturali al recapito vede giornalmente erogare ore di straordinario diventate ormai consuetudine per sopperire alle carenze strutturali di organico esponendo i lavoratori a forti stress.

Nei territori di Ragusa e Siracusa – ha sottolineato ancora Gibilisco – assistiamo ad una poca attenzione anche dei locali aziendali spesso poco manutenzionati e, proprio per questo, chiusi, in qualche caso, per gli eventi atmosferici che ne hanno causato la inabitabilità

Ribadiamo che le risorse umane sono un elemento imprescindibile e rappresentato il vero valore aggiunto per garantire non solo i servizi essenziali ma anche quelli di valore come tutto il comparto assicurativo e di investimento, di tutta la gamma di prodotti a sportello come fibra, postemobile, Rc Auto e molti altri.

Il nostro fare sindacato di prossimità – ha concluso Salvo Gibilisco – ci permette di fare un sindacato partecipativo e responsabile e di traghettare la categoria verso nuove sfide in un mercato del lavoro in rapida evoluzione.”

