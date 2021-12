Inaugurata la sezione A.E.O.P. di Modica

Inaugurata a Modica la sezione dell’Associazione Europea Operatori di Polizia (A.E.O.P.). Il taglio del nastro è stato affidato al presidente nazionale Alessandro Cetti e alla neo presidente della sezione di Modica, Laura Calabrese, alla presenza di tutto il direttivo nazionale e di delegazioni provenienti da alcuni comuni italiani.

L’associazione subentra all’APPL (Associazione Pensionati Polizia Locale), istituita quattro anni fa circa tramite un progetto “sposato” dall’attuale comandante della Polizia Locale di Modica, Saro Cannizzaro, e dai colleghi in pensione Piero Rosa e Peppe Casa, col fine di coadiuvare i “caschi bianchi” nella sicurezza urbana con particolare riferimento alle persone più deboli ed alla popolazione scolastica. Negli anni e con l’avvento del covid sono sempre aumentati i servizi svolti dell’Associazione e la riforma del terzo settore ha reso necessario che l’APPL confluisse nell’AEOP, riconosciuta a livello nazionale. In occasione dell’inaugurazione della sezione di Modica, in Via Fosso Tantillo, il presidente nazionale Cetti ha deciso di tenere l’assemblea nazionale nella città della Contea, all’Auditorium Floridia, alla presenza dei presidenti regionali, dei delegati e volontari delle sezioni provenienti da tutta Italia.

