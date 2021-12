Aprono gli hub e centri vaccinali per i bambini da 5 a 11 anni

Tutto pronto all’ASP di Ragusa per aprire le porte degli hub e dei centri vaccinali della provincia alla somministrazione dei vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni. Gli spazi sono stati attrezzati per accogliere i piccoli che troveranno gessetti, pastelli, pennarelli, album da colorare, giochi, puzzle e anche altre piccole soprese. Luoghi accoglienti e allegri per rendere il tempo di attesa pre e post-vaccino il più sereno possibile.

Le prenotazioni sono iniziate lo scorso lunedì – e proseguiranno nella piattaforma – prenotazioni.vaccinicovid.gov.it – predisposta da Poste Italiane, oppure attraverso il sito www.siciliacoronavirus.it, da dove è possibile scaricare altresì la modulistica relativa alla vaccinazione.

Ad oggi i bambini prenotati in tutta la provincia sono 51.

Sono disponibili le dosi pediatriche disponibili per una platea di 20.000 bambini rientranti nella suddetta fascia di età. Il richiamo è fissato dopo 21 giorni dalla prima inoculazione direttamente nel centro vaccinale dove sarà eseguita la prima dose, che nell’ASP di Ragusa si ricorda sono:

Ragusa – ex ospedale Civile, ingresso dal cancello di via Ing. Migliorisi – prenotati n. 19

Modica – contrada Beneventano – prenotati n. 17

Vittoria – “Fiere” – prenotati n. 7

Scicli – contrada Zagarone – prenotati 4

Comiso – ospedale Regina Margherita prenotati n. 4.

https://www.asp.rg.it/hub/

