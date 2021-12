Ragusa. Momenti di riflessione sulle tematiche della Trasparenza

Partecipata la Giornata della Trasparenza, iniziativa promossa lo scorso 14 dicembre dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, assieme al Comune di Ragusa ed il coordinamento della Prefettura.

Sono intervenuti il vicario del prefetto di Ragusa, Cettina Pennisi, la quale ha espresso apprezzamento per l’iniziativa; il segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Alberto D’Arrigo, sottolineando il ruolo del LCC ibleo come ente di area vasta che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi, e portando i saluti del Commissario straordinario Salvatore Piazza.

Ed ancora, per il Comune di Ragusa sono intervenuti l’assessore agli Affari generali Giovanni Iacono ed il segretario generale Valentino Pepe, il quale ha evidenziato la partecipazione dei segretari comunali del territorio, anche dei vincitori di concorso che prenderanno servizio il prossimo anno.

All’evento di formazione hanno aderito numerosi funzionari degli enti locali e gli operatori degli uffici dei Comuni iblei. L’iniziativa, che si è protratta per l’intera giornata e si è conclusa con un ampio dibattito, ha rappresentato quindi un momento di riflessione e confronto sulle importanti tematiche della trasparenza, della privacy e sulle reciproche interazioni, con particolare riferimento ai Servizi di Stato civile, Anagrafe ed Elettorale.

Apprezzato anche l’intervento formativo sull’evoluzione del quadro normativo in materia di trasparenza e privacy a causa della responsabile della Protezione dati del Libero Consorzio Comunale ibleo, Chiara Torrisi.

Salva