Si accascia al suolo mentre sale in auto. Modica, gravissimo

E’ ricoverato in gravissime condizioni a Catania, un artigiano modicano 40enne che ieri pomeriggio, dopo essere intervenuto per una riparazione, al momento di salire a bordo della sua auto si è accasciato al suolo colto da malore e da lancinanti dolori allo stomaco. Immediatamente soccorso, è stato portato in ospedale e poi trasferito nel capoluogo etneo. Da indiscrezione, sembrerebbe che il 40enne abbia subito serie lacerazioni allo stomaco, pare per avere bevuto prima qualche sostanza. I carabinieri stanno cercando di fare luce sulla vicenda.

