Ragusa conquista 12 posizioni nella classifica de Il Sole 24 ore

L’annuale classifica de Il sole 24 ore sulla “Qualità della vita” nelle province italiane vede nel 2021 Ragusa all’87° posto, in risalita di 12 posizioni. Un dato che sostanzialmente conferma la 84^ posizione sancita un mese fa da Italia Oggi e Università la Sapienza, anche in questo caso in miglioramento di 16 piazzamenti rispetto all’anno precedente.

“Seconda in Sicilia dopo Agrigento (84^, mentre per Italia Oggi la provincia dove si vive meglio è proprio quella ragusana) – dichiara il sindaco Peppe Cassì – Ragusa guadagna 22 posizioni in “Ambiente e servizi”, 17 in “Cultura e tempo libero, 15 in “Ricchezza e consumi”. Sebbene sia 4° per natalità, il territorio ibleo è in calo di 48 posizioni alla voce “Demografia e società”. Perdiamo posizioni anche in Giustizia e sicurezza (-8) e Affari e lavoro (-1). Una riflessione collettiva credo vada fatta sulle opportunità per i giovani, contrassegnate da due parametri tra loro discordanti: siamo 19^ per imprenditoria giovanile ma anche 93^ per Neet, ovvero giovani che non lavorano e non studiano. Sono 5 e tutti ambientali gli indici relativi esclusivamente al capoluogo: nel 2020 la città di Ragusa è 35^ per raccolta differenziata; 35^ per qualità dell’aria; 76^ per piste ciclabili; 95^ per tasso di motorizzazione; 107^ per offerta di trasporto pubblico.”

