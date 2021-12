A Ragusa la Giornata sulla Trasparenza Amministrativa

Prefettura, Libero Consorzio comunale di Ragusa e Comune in occasione della Giornata sulla Trasparenza, hanno promosso stamane presso il salone del Centro direzionale comunale della zona artigianale di Ragusa, una giornata di studio in presenza rivolta agli operatori dei servizi demografici ed elettorali dei comuni del territorio.

La trasparenza amministrativa ed il trattamento dei dati personali in collegamento con gli uffici di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale, sono state le tematiche della giornata di studio.

Al seminario è intervenuto per il Comune l’assessore agli Affari generali, Giovanni Iacono il quale oltre a dare il benvenuto ai partecipanti, ha parlato dell’importanza degli argomenti trattati come quello della sezione “Amministrazione Trasparente” presente all’interno dei siti web istituzionali e del quadro normativo sul trattamento dei dati personali.

