Pozzallo. Approvato dal Consiglio il Conto Consuntivo 2020

Il rendiconto 2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale ieri sera, con 7 voti a favore, 4 astenuti e 1 voto contrario.

Il consuntivo 2020 si chiude con un fondo cassa di € 2.307.436.

Si continua a ridurre il disavanzo di amministrazione per una cifra di € 1.275.125,08.

Sempre nel 2020, il Comune non ha utilizzato la scopertura di cassa e pertanto non ha pagato nessun euro di interesse bancario.

Altro aspetto importante è la riduzione dei residui passivi (debiti) che in un solo anno sono stati ridotti di più di 4 milioni di euro.

Il rendiconto si muove sulle strade del piano di riequilibro finanziario approvato lo scorso anno dal Ministero dell’Interno e dalla Corte dei Conti.

Nessun euro per opere pubbliche è stato utilizzato con somme del bilancio e dei cittadini di Pozzallo.

Tutte le opere pubbliche, che stanno cambiando il volto della Città, si stanno realizzando con finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

In questi anni si è riusciti a mettere i conti in ordine e nello stesso tempo ad impostare una grande politica di sviluppo.

Inoltre, dopo decenni di ritardi nei pagamenti si è riusciti ad onorare gran parte degli impegni con discreta puntualità.

I dipendenti percepiscono, come giusto che sia, lo stipendio senza ritardi, così come gli operatori ecologici e tutti gli altri fornitori.

Il Sindaco Roberto Ammatuna:“ il risanamento dei conti pubblici è stato un altro grande obiettivo che è stato raggiunto. Pozzallo può affrontare le prossime sfide con maggiore tranquillità”.

