Progetto rosa in casa dell’ U.S.D. C.R. Scicli

La squadra femminile cremisi è recentissima: «Il progetto è nato 2 anni fa, dice il D.G. Peppe Puglisi, ma da quest’anno abbiamo voluto iniziare col campionato di eccellenza. Attualmente abbiamo solo 1 squadra, ma stiamo lavorando per creare un settore giovanile , dove poter partecipare ad un campionato a livello provinciale con i maschi perché non ci sono ancora tante squadre che permettano di fare un campionato femminile. Attualmente abbiamo 25 ragazze tesserate, ma è un numero in forte crescita perché ogni settimana riceviamo continue richieste di partecipazione e ci fa enormemente piacere».

L’obiettivo dello Scicli per il settore femminile è chiaro: «Attualmente l’obiettivo è far crescere il movimento e permettere alle ragazze del nostro territorio di giocare a calcio con i nostri colori. Da parte loro c’è grandissimo entusiasmo e uno dei nostri obiettivi principali è stato creare un ambiente positivo e sereno per stimolarle a vivere questa esperienza sportiva. – Puglisi ci tiene a sottolineare che alla Scicli Femminile non si gioca solo a calcio: «Stiamo lavorando tantissimo su quattro aree strategiche di intervento che sono alla base della nostra metodologia: l’aspetto socio-relazionale, etico-morale e psicodinamico, che consiste nel valorizzare sentimenti, emozioni e autostima, ossia le caratteristiche che evidenziano il calcio femminile, che è più affettivo rispetto a quello maschile. Oltre a questo ovviamente si lavora sull’aspetto tattico-tecnico e motorio. Le ragazze sono al centro di tutto-.

La società sta lavorando per lo sviluppo del femminile mettendo a disposizione degli addetti ai lavori tutto il necessario continua Puglisi : «Il movimento sta crescendo e la società sta mettendo a disposizione strumenti importanti, con uno staff tecnico dedicato e importante che ci permette di crescere costantemente. Questo per noi è fondamentale: io arrivo dal calcio maschile e questa esperienza mi sta dando un grande entusiasmo, grazie anche all’ esperienza del nostro allenatore della prima squadra Alessandro Epiro. Un’altra grande caratteristica è la grande sinergia con il maschile, siamo un’unica grande famiglia». Per arrivare al successo serve tanto lavoro, ma soprattutto la capacità di fare gruppo e aiutarsi a vicenda: «La nostra filosofia prevede la creazione di un’esperienza calcistica positiva che avrà come conseguenza i risultati, ma gli obiettivi di partenza sono tutti a livello educativo e formativo. Per noi è importante stimolare le ragazze a migliorarsi a 360°».

Il D.G. Puglisi vuole mandare un messaggio a tutte le bambine o ragazze appassionate di calcio che sognano di giocare con la SCICLI: «Abbiamo dato la massima disponibilità a chi è interessato e diamo l’opportunità alle bambine di venire a giocare anche attraverso gli allenamenti per conoscere il calcio femminile e il nostro ambiente. Le richieste sono sempre più numerose e apprezzo che si parli sempre di più di un movimento in crescita e prezioso come quello femminile nella nostra realtà». Per ricevere ulteriori informazioni inviare una mail

