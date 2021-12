Il Comune di Vittoria deve risarcire Aiello: “Li devolvero””

Quindicimila euro da risarcire al neo eletto sindaco, Ciccio Aiello. Una somma che pesa sulle casse del Comune di Vittoria, condannato a risarcire Aiello. L’interessato annuncia che li devolverà completamente in favore di 15 borse di studio per le scuole primarie, medie e superiori. La sentenza è stata emessa dal presidente della Sezione Civile del Tribunale di Ragusa, Massimo Pulvirenti. La vicenda fu promossa nel febbraio del 2014 dall’ente civico di Palazzo Iacono, nella fattispecie dal sindaco pro tempore Giuseppe Nicosia proprio contro Francesco Aiello. La causa ha avuto come oggetto un preteso risarcimento danni in favore del comune di Vittoria per una somma di 35.000 circa euro che l’ente non avrebbe incassato nell’ambito di una voltura al mercato ortofrutticolo di Fanello. 7 anni fa era stato conferito incarico esterno ad un legale di promuovere il giudizio con un impegno di spesa di quasi 8.000 euro, previo parere favorevole della dirigente dell’ufficio di avvocatura. Ora la sentenza non ha soltanto rigettato la domanda del comune, ma l’ha condannato al pagamento delle spese processuali ed anche al risarcimento della somma di 15.000 euro per lite temeraria. L’ex sindaco Giuseppe Nicosia ricorda che nell’ambito della riorganizzazione del mercato ortofrutticolo furono gli uffici a segnalare l’ipotetico danno erariale. Oggi tuttavia lo stesso Nicosia si dice contento dell’assoluzione di Aiello. Dall’ottobre scorso ci sono due grossi cambiamenti nella gestione del mercato di Vittoria. La struttura è gestita da Vittoria Mercati, società in house del comune, e inoltre si è concretizzata l’entrata in Italmercati. Si tratta del secondo mercato italiano per la produzione, vi transitano infatti il 75% dei prodotti ortofrutticoli che arrivano sulle nostre tavole e sono circa 6.000 i produttori censiti che conferiscono costantemente pienamente nella filiera alimentare nazionale con un’identità propria.

