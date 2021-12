Calcio. Il Ragusa tessera l’esterno sinistro Maimine

L’’esterno sinistro Salvo Maimone, classe 1993, è un nuovo giocatore del Ragusa Calcio. Sarà a disposizione già a partire da domani, in occasione del match di Coppa con il Siracusa che si gioca allo stadio “Aldo Campo” di contrada Selvaggio a partire dalle 14,30. Maimone ha militato in passato neil Biancavilla, nello stesso Siracusa, nell’Acireale oltre che nel Paternò, e si dice pronto a dare una grossa mano alla causa azzurra.

“C’è un progetto molto interessante in fase di attuazione – afferma – e tra l’altro arrivo in una squadra che si trova al primo posto in classifica nel girone B del campionato di Eccellenza. Quindi, c’è tutto l’interesse a fare bene e a proseguire lungo questa scia positiva. Ho accettato la proposta azzurra oltre che per il progetto e per la piazza calcistica di rilievo anche per l’affetto che mi lega a giocatori come Grasso, Randis e Belluso con cui siamo cresciuti calcisticamente assieme. E, adesso, è molto interessante ritrovarci tutti con la stessa maglia per inseguire un sogno che speriamo di concretizzare”.

Il presidente Giacomo Puma, sull’arrivo di Maimone, commenta: “Un giocatore molto motivato che potrà fare senz’altro al caso nostro. Ringrazio il responsabile dell’area tecnica, Graziano Strano, per avere condotto le trattative nel modo migliore e avere valutato, soprattutto, la congruità della pedina in questione rispetto al profilo del nostro organico. Ce la stiamo mettendo tutta per cercare di andare avanti sapendo che il nostro intento, a una giornata dalla conclusione del girone di andata, resta quello di puntare in alto”.

Salva