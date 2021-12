Serie C. Virtus Ragusa batte a domicilio la Minibasket Milazzo

Per la nona giornata del campionato di basket di serie C Silver la Virtus Ragusa scende in campo in terra peloritana per incontrare il Minibasket Milazzo di coach Restanti. Reduci da una vittoria interna contro gli Amatori Messina gli iblei trovano il giusto equilibrio su un percorso che si fa ad ogni partita più interessante.

La squadra ragusana parte subito in velocità ma dall’altra parte trova una squadra agguerrita che sin dai primi istanti del match si dimostra aggressiva e determinante a canestro. Sofia, miglior realizzatore mamertino, guida i suoi orchestrando un gioco fluido e ben studiato, specie in difesa, tanto da riuscire a stroncare sul nascere molte delle iniziative della Virtus Ragusa.

I ragusani reagiscono nel terzo periodo con Iurato e Schembari. Il gioco degli iblei si fa più asfissiante in attacco ma soprattutto in difesa non permettendo più ai padroni di casa di bucare la retina. Marletta e Carnazza costruiscono azioni ben congeniate sotto le plance che portano punti nel proprio paniere.

Nell’ultimo quarto il Minibasket Milazzo prova a rialzare la china mettendo in campo azioni offensive valide grazie a Mobilia e De Paoli. Ma i ragusani non si lasciano intimorire grazie anche alla foga di Bocchieri che riesce a vìolare l’arco locale sia dall’area che da fuori. Così i ragusani amministrano la fine della partita senza grosse difficoltà agguantando la vittoria con il risultato di 61 a 76.

«Il risultato finale è frutto di un lavoro di squadra – commenta nel post match l’allenatore virtussino Sergio Trovato – ed è segno che abbiamo giocato con l’atteggiamento giusto. Nonostante non abbiamo brillato nei primi due quarti i ragazzi sono riusciti a mantenere la lucidità per rovesciare la medaglia e portare a casa due punti importanti per la classifica»

VIRTUS RAGUSA – AMATORI BASKET MESSINA: 61 – 76

Parziali: 27-15; 39-34; 44-55

VIRTUS RAGUSA

Marletta 13, Carnazza 8, Schembari 14, Iurato 16, Comitini 4, Occhipinti 1,

Bocchieri 19, Cataldi 1, Barnaba.

Coach Trovato

IL MINIBASKET MILAZZO

Cardillo, Cosetta, Cuccuru ne, Sofia 26, De Gaetano 2, La Spada,

Mobilia 13, Ficarro ne, Cordaro 9, De Paoli 11, Saporita ne, Calivà.

Coach Restanti

Arbitri: Scuderi – Barone

Salva