Basket. Alla fine Virtus Kleb Ragusa supera la Viola di Reggio

La Virtus Kleb Ragusa vince contro la Viola Reggio Calabria in un finale al cardiopalma. Dopo aver comandato il match per tre periodi, sopra anche di 23 punti, la squadra di Bocchino, in debito di ossigeno, nell’ultimo quarto accusa il rientro degli ospiti che si portano fino al -4. In un finale infuocato e nervoso, Barrile non centra la tripla che avrebbe rimesso davvero tutto in discussione. È Chessari invece a conquistare l’ultimo, prezioso rimbalzo e Sorrentino a centrare i liberi che chiudono i giochi. Finisce 94-88.

Parte forte la Virtus Kleb Ragusa con Roberto Chessari a dettare i tempi di gioco ed interrompere le trame degli avversari. A segno Rotondo e due volte Picarelli per il 6-0 iniziale che costringe coach Bolignano a chiamare il minuto di sospensione e scuotere i suoi. Mossa azzeccata per gli ospiti che, in un amen, trovano le triple di Balic e Lazzari ed annullano lo svantaggio. La gara si accende, con le due formazioni spalla a spalla a darsi battaglia. Sul 13-14, capitan Sorrentino lancia il break di 11-0 che colora di bianco blu l’inerzia del match. La splendida combinazione avviata da Chessari e conclusa con la schiacciata di Simon infiamma il PalaPadua. Rotondo è poi preciso dalla lunetta per il +10 interno. Sul primo gong, è Balic a trovare la preziosa tripla che scalfisce la corazza ragusana. Gaetano prova a rilanciare le ambizioni calabresi ma Ragusa reagisce prontamente trainata da Picarelli, autore dei 5 punti che riportano in doppia cifra il gap tra le due squadre in campo (29-19).

I ragusani occupano bene il parquet, con difesa attenta, buona circolazione di palla e soluzioni offensive efficaci. Con Da Campo, Sorrentino e Picarelli già in doppia cifra, la Virtus Kleb vola sul 58-38. Mai doma, a ridosso della pausa lunga, la Viola prova a ricucire con Gaetano e Ingrosso. Ai 20’ il tabellone dice 58-43.

Al rientro dagli spogliatoi Rotondo e compagni sembrano giocare a memoria e, pur allentando le maglie difensive, mantengono l’ampio distacco appoggiandosi sulle triple di capitan Sorrentino e le giocate del solito Da Campo.

Il quarto periodo, col tabellone fermo a 79-62, si apre con il tecnico sanzionato alla panchina ospite. Non ne approfittano gli iblei che invece subiscono il prepotente rientro dei calabresi. Balic ed Ingrosso trascinano la Viola in una rimonta imponente che riaccende la gara. Quando mancano 5’ alla fine il punteggio è di 87-79. Chessari interrompe il pesantissimo break calabrese ma Balic è ancora preciso della media e firma l’89-81 quando mancano 3’. Nel finale infuocato, Chessari mette il 92-86 ma la gara si mette ulteriormente in salita con l’antisportivo e poi l’espulsione sanzionata a Rotondo. Balic e Fall dalla lunetta riducono a 4 la distanza tra le due squadre ma Barrile non c’entra la tripla e Chessari recupera il preziosissimo rimbalzo. Sul fronte opposto, Sorrentino viene mandati ai due ai liberi e firma il punteggio finale di 94-88.

«Veniamo da tre partite in meno di una settimana – ha dichiarato coach Antonio Bocchino – e nonostante tutto, la squadra ha mantenuto vivo il fuoco del sacrificio. Voglio fare un plauso ai miei ragazzi per la lucidità e la determinazione che hanno portato a questa vittoria. Partita condotta per tre quarti ed appannata soltanto alla fine. Adesso ci aspetta l’ultima partita dell’anno, in trasferta, a Ruvo di Puglia. Sarà importante mantenere alta la concentrazione e guardare all’obiettivo».

VIRTUS KLEB RAGUSA – PALLACANESTRO VIOLA: 94– 88

Parziali: 24-17; 58-43; 79-62

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 15, Rotondo 10, Da Campo 18, Simon 5, Guccione ne, Incremona,

Sorrentino 21, Salafia 4, Canzonieri, Picarelli 17

Coach Bocchino

PALLACANESTRO VIOLA

Freno ne, Ingrosso 20, Fall 10, Klacar, Lazzari 3, Balic 21,Valente ne, Besozzi,

Gaetano 14, Duranti 9, Barrile 11

Coach Bolignano

Arbitri: Nonna – Di Pilato

Salva