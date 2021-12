Commercialisti Ragusa, webinar sulla riforma del settore

Straordinario evento concluderà, venerdì 17 dicembre, la stagione formativa per l’anno 2021 dell’Associazione nazionale commercialisti di Ragusa. Infatti, in collaborazione con il Lions Club di Modica, si terrà un webinar sul tema “La riforma del terzo settore. Aspetti civilistici-contabili fiscali e promozione sociale” con la presenza di ospiti eccezionali. Parteciperanno il presidente nazionale del comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, il presidente onorario della federazione italiana scherma, Giorgio Scarso, e la campionessa giochi paralimpici medaglia d’oro a Rio 2016 e a Tokyo 2020 Bebe Vio. L’appuntamento prenderà il via alle 9,30 con l’apertura dei lavori e i saluti istituzionali del presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, con il consiglio direttivo e il collegio dei revisori contabili. Interverranno, altresì, il presidente nazionale Anc Marco Cuchel e il presidente dell’Odcec di Ragusa, Maurizio Attinelli, oltre al presidente del Lions club Modica, Aurelio Boncoraglio. A relazionare sul tema “La riforma del terzo settore: la genesi del Runs e le ricadute in ambito civilistico, contabile e fiscale” saranno gli esperti Ernesto Gatto e Luciano De Angelis. L’appuntamento proseguirà sino alle 12,30. “Grazie alla collaborazione con il Lions club di Modica – chiarisce il presidente Anc Ragusa, Paolino – abbiamo voluto predisporre un evento con ospiti di assoluto rilievo che ci diranno la loro sui temi in questione e che, soprattutto, ci spiegheranno quale il loro punto di vista. Presenze assolutamente autorevoli che renderanno questo appuntamento formativo assolutamente unico nel suo genere. Il modo migliore per chiudere l’anno 2021 con tutta una serie di incontri online che si sono rivelati proficui. Speriamo, ovviamente, che si possa tornare in presenza il prima possibile. Con questo evento si sottolinea, qualora ce ne fosse di bisogno, che i commercialisti, considerati essenziali nei momenti dell’emergenza pandemica, sono anche molto vicini al mondo del sociale cercando con la loro attività di sensibilizzare i contribuenti a scegliere l’erogazione del 5 per mille alle associazioni che, come la Scherma Modica, portano avanti progetti per gli atleti ipovedenti”.

