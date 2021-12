Consiglio bloccato a Vittoria, La Rosa: “Partenza sbagliata”

“Clima pesante. E, soprattutto, si sta partendo con il piede sbagliato”. E’ quanto afferma il responsabile provinciale Enti locali della Lega Ragusa, Andrea La Rosa, con riferimento ai lavori del Consiglio comunale di Vittoria che non riescono ad andare avanti per la questione legata all’elezione del presidente. “Una fase di stallo – continua La Rosa – di cui la città non sentiva affatto bisogno dopo gli anni del commissariamento. E, però, adesso, addirittura il sindaco non è riuscito a giurare. Insomma, tutto congelato e una situazione complicatissima da sbrogliare. Facciamo appello, dunque, a tutte le forze in campo, maggioranza e opposizione, perché si trovi un’intesa che consenta di procedere con i lavori in attesa che parti terze possano dirimere l’accaduto. Attendiamo i pareri degli uffici riguardo all’annullamento dello stesso atto precedentemente votato; attendiamo di comprendere come gli uffici si muoveranno alla luce di una possibile richiesta-proposta di deliberazione di annullamento in autotutela della delibera di proclamazione. Non è possibile che si assista, ancora una volta, a quello che è accaduto nell’ultima seduta, con la ripetizione all’infinito di concetti che le parti in causa avevano già avuto modo abbondantemente di chiarire. E’ necessario procedere con gli altri punti, consentire all’intera Vittoria di potere contare su un Consiglio pienamente operativo e in grado di dare risposte alla cittadinanza. E’ opportuno dare un segnale e questo può succedere solo se ci sarà un’assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Speriamo che si riesca a superare questa complicata fase di stallo. Una cosa è certa, noi ci muoveremo sempre nel rispetto delle regole e con trasparenza e certi della corretta posizione che il nostro rappresentante in Consiglio comunale, nella persona dell’avvocato Biagio Pelligra, ha assunto, valutando le scelte da compiere nella totale legalità come finora fatto”.

