Calcio. Il Ragusa vince anche a Viagrande e ora testa alla Coppa

Tre punti dovevano essere. E tre punti sono arrivati. Non è stata, però, una partita facile. Sebbene il Ragusa abbia avuto per buona parte dei novanta minuti il pallino del gioco e abbia sprecato una serie di occasioni, compreso un palo, non è stato semplice scardinare la difesa del Città di Viagrande. C’è voluto un eurogoal di Peppe Grasso, da trenta metri di distanza, a dieci minuti dal termine, per sbloccare il punteggio. A quel punto, gli azzurri hanno messo in cassaforte il risultato e hanno rischiato di raddoppiare nei minuti finali con Belluso. “Ma va bene comunque così – afferma il tecnico Filippo Raciti – in un campo del genere non era semplice, con la palla che quasi non palleggiava. E’ stata davvero un’impresa, ancora di più perché veniamo fuori da una situazione stressante per gli impegni ufficiali che sosteniamo ogni tre giorni. E, ancora, non è finita visto che mercoledì saremo in campo allo stadio Aldo Campo per la gara di ritorno di Coppa con il Siracusa. Si partirà dal risultato di 1-1 maturato all’andata”. Il match prenderà il via alle 14,30. E gli azzurri sperano di proseguire nel filotto di risultati utili finora concretizzati. Raciti aggiunge: “Dedichiamo questa vittoria al nostro ex portiere Dylan Cantarero per la tragica scomparsa della sorella. Gli siamo vicini”. Oggi, intanto, giornata di riposo per il gruppo azzurro che tornerà domani in campo per la rifinitura. Il direttore generale Alessio Puma chiarisce: “Ieri a Viagrande abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una squadra capace di capitalizzare al massimo. Non è stata una partita semplice. Sapevamo che il Viagrande avrebbe fatto il possibile per impedirci di passare. Siamo riusciti a sbloccare il risultato nella maniera più difficile, con una conclusione dalla distanza che merita di essere ricordata. Voglio, inoltre, ringraziare i tifosi azzurri sempre al nostro seguito. Il loro calore si fa sentire e dedichiamo anche a loro questa importantissima vittoria”.

Salva