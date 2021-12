Vittoria, si farà il Premio Nazionale del Calcio Siciliano 2022

Il XX Premio Nazionale del Calcio Siciliano si farà e verrà realizzato nel mese di giugno 2022 durante la settimana dei festeggiamenti del Santo Patrono di Vittoria San Giovanni Battista. Lo ha annunciato Claudio La Mattina: “Per motivi logistici legati alle problematiche covid da due anni abbiamo rinunciato a organizzare l’evento.

Tante le novità che man mano vi saranno annunciate strada facendo compresi gli amici che mi aiuteranno nella realizzazione e a tal proposito a malincuore da parte mia annuncio che Fabio Prelati dopo 19 anni lascia l’organizzazione così come Rosario Sallemi. Li ringrazio per essere stati al mio fianco e per il loro apporto che sono certo continuerà su altri aspetti importanti legati alle edizioni precedenti.

Debbo ringraziare i tanti amici che mi hanno spinto verso la ripartenza e mi hanno invitato a proseguire consapevoli che la pandemia ha bloccato anche noi.

Un premio a cui ho sempre tenuto più degli altri in piedi con tutte le mie forze e capacità trascinandomi tutti in questo meraviglioso percorso che merita per ciò che è stato realizzato di continuare il suo prosieguo accendendo sempre i riflettori sul nostro territorio e soprattutto sulla nostra città, Vittoria che è riuscita in questi anni ad essere vetrina importante e per una settimana la capitale del calcio riuscendo grazie all’organizzazione nell’impresa di premiare personaggi importanti del mondo del calcio nazionale e siciliano”.

Salva