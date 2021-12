Calcio, Promozione. Al derby della Contea, manca poco

Il derby della Contea si giocherà a breve al “Pietro Scollo” di Modica, l’inizio è previsto alle 15 e sarà diretta dal signor Valerio Gambacurta della sezione AIA di Enna, che si avvarrà della collaborazione di Andrea Triolo, della sezione di Acireale, e di Matteo Damantino,della sezione di Catania.

Un derby che in termini di punti vale tanto per entrambe le società. Il Modica vuole proseguire la sua corsa verso la vetta della classifica, ma allo stesso tempo il Frigintini, padrone di casa, non è intenzionato a mollare la presa e aspira ad entrare in zona play off.

Una partita sentita e carica di emozioni, i rapporti tra le due società sono molto positivi. Si prospetta una gara bella e avvincente, e ricca di pubblico.

