Aggredì barista e poliziotti a Comiso. Patteggia e torna libero

Ha patteggiato otto mesi di reclusione, ottenendo la sospensione condizionale della pena, il 44enne accusato di aver minacciato i dipendenti di un bar in centro a Comiso per ottenere una birra gratis, e di aver aggredito anche i poliziotti successivamente intervenuti. L’uomo è comparso davanti al giudice unico del Tribunale di Ragusa, nel processo direttissimo. L’imputato, difeso dall’avvocato Edoardo Cappello, dopo la convalida dell’arresto dal parte del magistrato è, quindi, tornato libero. Secondo quanto era emerso dalle indagini della polizia, dopo aver minacciato i dipendenti del bar ed essersi allontanato, l’uomo era tornato nel locale, inveendo ancora contro i dipendenti e minacciandoli nuovamente di morte perché avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo, come accennato, si era scagliato anche contro i poliziotti, brandendo un coltello e strattonandoli. Per il 44enne, già noto alle forze dell’ordine, erano dunque scattate le manette per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

