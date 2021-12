Ecuador. Bus si ribalta nella scarpata: 18 morti e 28 feriti.

L’incidente è avvenuto mentre l’autobus di linea percorreva la tratta di autostrada che collega Mabas-Loja, all’altezza del comune di Huambi, nella provincia amazzonica di Morona Santiago in Ecuador. La notizia è stata data dal numero di emergenza Ecu 911 che ha confermato che almeno 18 persone sono morte e altre 28 sono rimaste ferite, alcune delle quali ricoverate in gravi condizioni, in un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica per il ribaltamento del mezzo in una scarpata.

