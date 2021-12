Calcio, Promozione. Il Frigintini vince di rigore col Modica

Va al Frigintini la stracittadina con il Modica. E’ bastato un calcio di rigore, nella ripresa, calciato dal solito Sangiorgio e messo alle spalle di Vindigni che, nell’occasione, aveva sostituito il collega Incatasciato, costretto a lasciare il campo e finito anche in ospedale, dopo avere causato il penalty. Il Frigintini, che giocava in casa, si è difeso con ordine, trovando in La Licata il portiere che ha messo la museruola ai rari tentativi di Kabbeh e soci. Il Modica portava i galloni da vice capolista ma nei fatti non ha dimostrato oggi di essere superiore ai cugini della frazione agricola.

Si può, senz’altro, dire che è stato un derby equilibrato, sbloccato solo dal tiro dal dischetto di Sangiorgio. Prima della partita sono stati deposti dei fiori sulla statua dell’indimenticato massaggiatore Pietro Scollo a cui è dedicato lo stadio.

Le squadre hanno osservato un minuto di raccoglimento per la morte del papà del capitano frigintinese Gigi Pianese (foto).

Il Modica domenica prossima attenderà in casa la capolista Mazzarrone, mentre l’undici di Stefano Di Rosa si veste del titolo di ammazzagrandi e vola nelle parti alte della classifica.

Frigintini 1

Modica Calcio 0

Marcatore: st 15′ Sangiorgio (rigore)

Frigintini: La Licata, Corallo, Assenza,Gugliotta (22′ st Modica, 43′ st Pisana), Pianese, Di Martino, Sangiorgio, Milana, Noukri, Calabrese (33′ st Occhipinti), Galfo. A Disp: Giannì, Arrabito, Drago, Fornì, Spadaro, Iemmolo. All. Stefano Di Rosa.

Modica Calcio: Incatasciato (14′ st Andrea Vindigni), Carpinteri, Peluso (19′ st Tripoli), Francesco Vindigni, Toscano, Cavallo (11′ st Novello), Pellegrino, Drago (31′ st Falla), Butera, Kebbeh. A Disp: Blando, Blandino, La Cognata, Caruso, Abbate. All. Giancarlo Betta.

Arbitro: Valerio Gambacurta di Enna.

Assistenti: Andrea Triolo di Acireale e Matteo Damantino di Catania.

