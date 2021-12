Reading musicale al Caffè Letterario Quasimodo di Modica

Reading musicale con l’esibizione di musicisti, compositori e gruppi musicali, al fine di rendere omaggio al Nobel Quasimodo, nella ricorrenza dei 62 anni della Consegna del Premio Nobel per la Letteratura. E’ stata una delle iniziative del Caffè Letterario “Quasimodo” di Modica in occasione dei 15 anni della sua fondazione. All’Auditorium Pietro Floridia di Piazza Matteotti si sono esibiti tutti i musicisti che in tutti questi anni hanno intervallato l’attività del Caffè Letterario. Sul palco, in ordine di uscita, il Coro polifonico “Monteverdi”, il M° Gianluca Abbate (pianoforte), il duo “Thelonious Jazz Band”(Barni-Ferraro), il Gruppo “Muorika mia, il Duo “Vindigni – Marino”(pianoforte 4 mani), gli StraNia” (voce/chitarra – chitarra, il Duo “Y Guisar” (voce/chitarra – voce/tastiera) con la partecipazione della piccola ballerina classica Graziana Pagano, il Duo “Colombo – Poidomani” (pianoforte 4 mani) è il

M° Sergio Carrubba – (pianoforte)

Ha condotto la serata il M° Lino Gatto(foto), Direttore artistico del Caffè Letterario Quasimodo.

