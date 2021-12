Scuderi, Vittoria. Strada ospedale piena di avvallamenti, si intervenga

La strada di accesso all’ospedale Guzzardi di Vittoria, il viale Giovanni XXIII, è un percorso di guerra. Gli avvallamenti non si contano. A causa delle radici degli alberi piantumati al centro della carreggiata, lungo lo spartitraffico, la conformazione del manto e, quindi del tappetino d’asfalto, è andata a farsi benedire. La denuncia, in un video social, è del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giuseppe Scuderi. Il quale evidenzia la gravità della situazione. “Perché – afferma – questa non è una strada come tutte le altre ma è quella utilizzata dalle ambulanze per trasportare i pazienti, alcuni dei quali anche intubati. Quindi, non solo i mezzi di soccorso sono costretti a rallentare, e questo potete immaginare che cosa significhi in caso di urgenze, ma ogni avvallamento è deleterio per il malato trasportato. Una situazione davvero incredibile e inaccettabile”. Scuderi si rivolge all’Amministrazione comunale. “Sindaco e assessori, in campagna elettorale – prosegue Scuderi – ci hanno raccontato, in ogni momento della giornata, che erano in possesso della soluzione per la qualsiasi. Bene, ora che sono in sella li aspettiamo al varco. E vogliamo cercare di comprendere qual è il rimedio che si troverà per questo tratto di strada che, lo ribadisco, non è uguale a tutti gli altri proprio per il transito che quotidianamente fa registrare”.

Salva