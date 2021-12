Ragusa aderisce alla Giornata dedicata alle persona scomparse

La sera di domenica 12 dicembre, in occasione della Giornata dedicata alle persone scomparse, la facciata del Comune di Ragusa sarà illuminata di verde.

Il sindaco Peppe Cassì condividendo il pensiero espresso dal prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri che con nota inviata allo stesso primo ciuttadino ha sottolineato come l’iniziativa proposta dall’Associazione Penelope Italia sia una valida occasione di sensibilizzazione sul fenomeno delle persona scomparse, ha disposto di aderire alla giornata dedicata alle persone scomparse che si celebra domenica 12 dicembre disponendo di di verde in tale giornata Palazzo dell’Aquila.

Salva