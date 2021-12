Ordine pubblico a Vittoria, Pelligra: “Serve intervenire”

“Ritengo che si sia atteso troppo. E riteniamo che di parole ne siano state spese abbastanza, per cui ora basta. C’è bisogno di fatti”. Così il consigliere comunale della Lega Vittoria, Biagio Pelligra, segretario cittadino di Mpsi, dopo l’ennesimo, inquietante episodio criminale che ha avuto per teatro Vittoria. Stavolta i fatti si sono verificati a Scoglitti, accanto al club nautico, con un fuggi fuggi generale causato da una lite tra gruppi non meglio identificati. E sembra che sia stato sparato anche un colpo di pistola in aria. “Si sta continuando ancora a trascurare, secondo me – continua Pelligra – una questione troppo importante, che merita la mobilitazione generale da parte delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale. Sono fatti che continuano a ripetersi con una certa ciclicità, non è una questione isolata. Vittoria ha bisogno di ritrovare tranquillità, certezza del futuro. E sono entrambe condizioni che, al momento, distano anni luce da noi”.

