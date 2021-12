“No alle Camere di Commercio come strutte uniche”

I sindaci di cinque città capoluogo di provincia voglio che le Camere di Commercio tornino come una volta e che, dunque, non diventino struttura unica. «Chiediamo alla politica nazionale che ha creato questo groviglio inestricabile di non dare seguito all’emendamento dell’onorevole Prestigiacomo e di procedere lungo l’unica strada che al momento appare possibile, quella del ritorno al passato ripristinando, quindi, gli accorpamenti tra Catania – Ragusa e Siracusa da un lato e Agrigento – Caltanissetta e Trapani dall’altro». Lo affermano in una lettera al ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, i sindaci dei territori interessati, Peppe Cassì per Ragusa, Francesco Italia per Siracusa, Roberto Gambino per Caltanissetta, Francesco Micciché per Agrigento e Giacomo Tranchida per Trapani.

