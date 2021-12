Modica. Occupiamo i percettori del reddito di cittadinanza. Riceviamo

Ma qualche politico del governo modicano che si occuperebbe di dare lavoro a chi come me percepisce il Rdc.

Proporrei all’amministrazione di introdurre i percettori del reddito all’interno di azioni lavorative del Comune di Modica, ci sarebbero mille cose da poter fare, Guide turistiche, puliziere, collaboratori, archivi, affiancamento ai dipendenti che si avvicinano all’età pensionabile, ecc. Secondo me, invece di indire concorsi per poter lavorare, sarebbe costruttivo fare esperienza di pratica oltre quella teorica che si potrebbe fare durante il periodo lavorativo tramite corsi professionali e corsi di aggiornamento. Resto del parere che a volte l’esperienza vale molto più di una laurea. Il fatto che non si è in possesso di un diploma non significa che un soggetto che non lo possiede sia di basso livello.

Lucia Cannata

