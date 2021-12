È nata a Vittoria ma vive in Germania, a Wiesbaden, Agata Mondovì’, 62 anni, in arte Diva Agata, che stasera si è presentata a The Voice Senior ed ha superato la prima fase, scelta nel team di Gigi D’Alessio.

Diva Agata si unisce a “The Voice Senior” in Italia, dopo aver già partecipato al medesimo talent show anche in Germania. Il 1 dicembre 2019, infatti, la 62enne è stata vista e ascoltata a “The Voice Senior” su SAT.1. A circa due anni di distanza, ecco una nuova chance.

