Giappone. Mascherina si illumina se viene in contatto con Covid-19

Il Giappone è degno della palma per come sia riuscito a gestire la pandemia nel corso del 2021. In riferimento a metà anno, nell’arcipelago si contavano quasi 30 mila casi al giorno, mentre questa settimana si è arrivati a meno di 50 casi al giorno nonostante anche qui le varianti l’abbiano fatta da padrone. Non per nulla il Giappone è oggetto di studi internazionali idonei a comprendere come sia riuscito nel capolavoro di combattere l’avanzata della pandemia. Tra l’altro, notizia di questi giorni l’Università di Kyoto sta sperimentando una speciale mascherina che si illumina se viene in contatto con il virus.

