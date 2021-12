Staglianò: “I bimbi sanno che Babbo Natale è il papà o lo zio”

«Ho detto che Babbo Natale esiste, ma che non è una persona storica come san Nicola da cui è stato tratto il personaggio immaginario. Ho spronato i più giovani ad avere di Babbo Natale un’idea più incarnata per poter vivere meglio l’attesa e soprattutto lo scambio dei doni”. Il vescovo della Diocesi di Noto chiarisce a Gds.it il suo pensiero su Babbo Natale. Il giornale palermitano, nella cronaca di Siracusa, aveva messo in evidenza l’intervento di Staglianò nel corso di una manifestazione per bambini proprio a Noto

E ha poi tagliato corto: ”i bimbi sanno che Babbo Natale è papà o lo zio. Quindi nessun sogno infranto”.

Salva