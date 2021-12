Eventi 40° Anniversario Fondazione Avis Provinciale di Ragusa.

Nel mese di dicembre entra nel vivo il programma di eventi ed attività che l’Avis Provinciale di Ragusa intende realizzare per celebrare i suoi quarant’anni di attività e che proseguirà nei prossimi mesi.

Per il Presidente Provinciale, Dott. Salvatore Poidomani, “le iniziative – che avranno un carattere sia artistico-culturale che formativo-promozionale- saranno una ulteriore occasione di affermazione dell’impegno dell’Associazione per la promozione della cultura del dono, del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza attiva, soprattutto nei confronti dei giovani che auspichiamo possano rappresentare i donatori del futuro.”

Il primo evento dal titolo “La Musica nel Sangue” si svolgerà a Ragusa il 17 dicembre 2021, con inizio alle ore 20:00, presso il Teatro Comunale “M. Perracchio” .

Gli ospiti della serata saranno i cantanti Lorenzo Licitra, Nico Arezzo e il Maestro Peppe Arezzo.

L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti e riservato solo ai possessori del Green Pass.

