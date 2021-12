Scicli: omologato lo stadio comunale “Ciccio Scapellato”

Scicli. Alla fine è arrivato il via libera anche dalla Figc. Ieri la Federazione italiana gioco calcio tramite il suo rappresentante Dott. Rizza ha omologato il terreno di gioco del comunale “ Ciccio Scapellato” struttura che è stata al centro di tante polemiche.

Prima di concedere il via-libera al campo sportivo sono stati necessari i lavori di pulizia e livellamento del terreno di gioco, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli spogliatoi e lo sfalcio dell’erba nell’intera area dell’impianto – svoltisi nelle scorse settimane.

Dunque, il “Ciccio Scapellato” può finalmente contare su un terreno di gioco in grado di ospitare incontri ufficiali, anche di alta caratura, come afferma il Direttore generale deIla società U.S.D. C.R. SCICLI Peppe Puglisi, grazie all’ assessore allo sport, agli uffici preposti del Comune di Scicli che hanno fatto si che le società calcistiche ( C.R. Scicli – Calcio Scicli – Sporting Club Scicli – Scicli Bruffalori ) potessero eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per poter ottenere l’omologazione del campo da gioco, è mettere fine all’ emigrazione in altri campi della provincia per poter giocare.

