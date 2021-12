Lorefice(M5S): “Green Community a supporto delle scuole”

“Sono felice di informare i nostri territori sull’opportunità offerta dal Ministero dell’Istruzione di partecipare al piano “RiGenerazione scuola”, per il quale sono stati riaperti i termini di adesione alla “Green Community”: ci si potrà candidare dal 6 al 22 dicembre.” E’ quanto riferisce la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), che ricorda:

“Visto il grande interesse suscitato dalla prima consultazione pubblica che si è svolta dal 15 settembre al 15 ottobre, il Ministero ha stabilito la riapertura dei termini di adesione alla Green Community. Si tratta – spiega Lorefice – di una nuova opportunità per rappresentanti di amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali, scientifiche, di ricerca, organizzazioni no profit e profit per supportare le amministrazioni locali e le scuole nella realizzazione di iniziative che vertano sui seguenti ambiti: rigenerazione dei saperi; rigenerazione dei comportamenti; rigenerazione delle infrastrutture fisiche e digitali; rigenerazione delle opportunità.

Queste realtà potranno mettere a disposizione il loro bagaglio di esperienze e conoscenze per permettere alle scuole di raggiungere gli obiettivi del piano.

Ricordo che ci si potrà candidare attraverso questo link: https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/682199?newtest=Y&lang=it

Il Piano RiGenerazione scuola avviato dal Governo nei mesi scorsi – prosegue la presidente – si ispira agli obiettivi dell’Agenda 2030 della sostenibilità, e punta a rendere i giovani protagonisti di una svolta culturale, per imparare ad abitare il mondo in modo nuovo, partendo dal presupposto che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette quelle future.

Attraverso questi progetti, dunque, verrà avviato un percorso di trasformazione in cui la comunità scolastica sarà assoluta protagonista in collaborazione con gli enti del terzo settore.” Conclude Lorefice

Salva