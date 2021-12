Miss Italia. La ragusana Ludovica Cutuli in finale

La giovane ragusana Ludovica Cutuli è una delle finaliste di Miss Italia 2021. Studentessa universitaria, appassionata di sport e dai mille interessi, sarà l’unica donna a rappresentare la Sicilia nel concorso di bellezza più importante dello Stivale. Ludovica Cutuli, 20 anni, frequenta il terzo anno di studi all’Università Cà Foscari di Venezia ed è stata eletta nel corso della serata svoltasi ad Avola con il titolo di “Miss Eleganza Sicilia”

Tra tutte le candidate divise per ciascuna regione sono state scelte le venti finaliste per il titolo di ragazza più bella del Paese e le dieci per quello di Miss Italia Social.

