Gambia. Adama Barrow rieletto presidente.

Alieu Mommar Njie, presidente della Commissione Elettorale Indipendente del Gambia, piccolo Paese dell’Africa occidentale (2,4 milioni di persone) ha diffuso il risultato delle elezioni presidenziali che hanno sancito la rielezione di Adama Barrow. Al secondo posto, il candidato dell’opposizione, Ousainou Darboe, seguito da Mama Kandeh, candidata quest’ultima, sostenuta dall’ex dittatore in esilio in Guinea Equatoriale, Yahya Jammeh che dopo aver perso le elezioni nel 2016 si era rifiutato di accettare la sconfitta. Il regime di Jammeh, durato 22 anni, è stato segnato da infinite accuse di corruzione e abuso di potere. Tuttavia, nonostante il suo esilio in Guinea Equatoriale, Jammeh rimane ancora una figura influente nel paese. Chi è il riconfermato Adama Barrow? Un imprenditore immobiliare di grande successo che un tempo lavorava come guardia del corpo a Londra. Dopo la netta vittoria, i suoi sostenitori hanno iniziato a festeggiare per le strade della capitale Banjul. Rivolgendosi alle fazioni politiche della nazione Barrow, ha invocato unità. “Chiedo a tutti i gambiani, indipendentemente dalle loro differenze politiche, di mettere da parte rancori, unirsi in un unico popolo, e lavorare per lo sviluppo della nazione”.

Salva