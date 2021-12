Giarratana. Costituito Circolo locale del movimento Territorio

Questa mattina si è svolto un incontro in seguito al quale si è costituito il circolo locale del movimento Territorio.

Salvatore Pagano, assessore al Comune di Giarratana, già vice sindaco, è stato nominato commissario. Il suo compito sarà quello di reggere il circolo fino al momento della elezione degli organi previsti dallo Statuto del movimento.

Durante la riunione, inoltre, sono stati fissati i punti principali sui quali Territorio Giarratana intende impegnarsi:

– Sostegno alle imprese locali;

– Valorizzazione dei prodotti tipici (cipolla, torrone, aromi etc);

– Valorizzazione del patrimonio storico, etnoantropologico e museale;

– Rilancio turistico, culturale, enogastronomico, escursionistico e paesaggistico;

– Inserire la città di Giarratana nel circuito dei borghi o altri circuiti analoghi;

– Miglioramento delle aree verdi, boschive e parchi giochi;

– Sostegno e rilancio delle tradizioni storiche e folcloristiche (presepe, fiera di San Bartolo, feste religiose);

– Vicinanza e sostengo a persone e famiglie in difficoltà, lotta all’emarginazione sociale, al bullismo, contro l’omofobia;

– Favorire politiche a sostegno dei giovani;

– Valorizzazione e rilancio delle società sportive e completamento degli impianti sportivi esistenti;

– Promozione delle attività sportive;

– Sistemazione e manutenzione delle strade cittadine. Al neonato circolo di Territorio di Giarratana – afferma Nello Dipasquale – faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, certo che chi ne fa parte e chi aderirà in futuro lavoreranno sempre per il buon governo della città. Nella foto Nello Dipasquale , SalvatorePagano ed i componenti del nuovo Circolo locale del movimento Territorio.

