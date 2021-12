Spesa Agenda urbana. M5s Ragusa a confronto con Amministrazione

Il capogruppo del movimento Cinque Stelle di Ragusa, Sergio Firrincieli, e il consigliere Giovanni Gurrieri, hanno partecipato all’incontro, tenutosi a palazzo dell’Aquila, in cui i deputati regionali pentastellati, Luigi Sunseri e Ketty Damante, hanno chiesto di incontrare l’Amministrazione comunale. Erano presenti il sindaco Peppe Cassì, l’assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida, il presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ilardo, per fare il punto sull’iter riguardante la spesa dei fondi assegnati all’ente di palazzo dell’Aquila a valere su Agenda urbana. I due parlamentari all’Ars hanno chiesto all’amministrazione lo stato dell’attività progettuale e quali sono le risposte che arrivano dalla Regione Sicilia.

“Purtroppo – sottolinea Firrincieli – abbiamo dovuto prendere atto di come se non siamo all’anno zero poco ci manca e di come sia necessario intervenire nella maniera più adeguata possibile per sollecitare una Regione che non riesce assolutamente a rispettare i termini di rapidità, men che meno quelli agevolativi, che si rendono necessari per dare l’avvio ai progetti nella maniera più celere possibile. Ci stiamo confrontando con una situazione complessiva in cui risulta necessario dare risposte a tutti i livelli. Purtroppo, però, la politica e la burocrazia palermitante non sanno stare al passo, con tutto ciò che questo comporta in termini di ritardo. Ringraziamo i portavoce regionali Sunseri e Damante per l’attenzione che hanno avuto nei confronti del Comune di Ragusa. E speriamo di potere ricevere delle risposte concrete, lungo questa direzione, il prima possibile”.

