Ebt Ragusa. Impossibilità a coprire intera percentuali disabili

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa, nel contesto di questo periodo contrassegnato dall’emergenza pandemica, comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta. Tutto ciò nella misura, attualmente, di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato (articolo 5, comma 3, Legge n. 68/99). “Inoltre, I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille – chiariscono dall’Ebt – possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato (articolo 5, comma 3 bis, Legge n. 68/99)”.

Il ministero del Lavoro, ai sensi dell’articolo 5, comma 6 della Legge n. 68/99, con decreto ministeriale n. 193 del 30 settembre 2021, pubblicato lo scorso 30 novembre, ha provveduto ad adeguare gli importi del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, commi 3 e 3 bis, della predetta legge. Pertanto, l’importo del contributo esonerativo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarà di importo pari a 39,21 euro, per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

