Pozzallo. Celebrata la festa di Santa Barbara

Presso la Chiesa Madonna del Rosario di Pozzallo, è stata officiata da sua Eccellenza Vescovo di Noto, Monsignor Antonio Staglianò, la Sacra Messa in onore di Santa Barbara, martire protettrice della Marina Militare, dei Vigili del fuoco, degli artiglieri e dei minatori.

La celebrazione, cui hanno preso parte le autorità civili e militari della provincia iblea, è stata l’occasione per ricordare i valori di solidarietà e senso di altruismo che, come ha sottolineato nell’omelia il Vescovo di Noto, sono alla base del servizio reso dai militari della guardia costiera nella loro attività quotidiana e che corrispondono e sono propri di quell’agire mosso dall’Amore e dal senso di giustizia, che dovrebbe esser proprio di ogni cittadino.

