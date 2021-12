Il modicano Puma è stato l’ospite d’onore a “Sicilia in tavola”

Nell’ambito delle manifestazioni regionali (ristorante didattico), che si svolgono annualmente presso l’Istituto Professionale Statale Alberghiero “Carlo Porta” di Milano, il poeta modicano Pippo Puma è stato l’ospite d’onore alla cena “Sicilia in tavola” svoltasi il 2 dicembre nel salone ristorante dello stesso Istituto.

L’evento è stato curato dagli stessi docenti, che hanno elaborato un menu della cucina siciliana, mettendo in risalto le eccellenze gastronomiche e rielaborando i sapori e gli odori dei luoghi dell’Isola.

Agli alunni delle classi 4^ e 5^ il compito sia di cucinare che di servire i numerosi ospiti.

Il poeta Pippo Puma ha letto alcune delle sue poesie in dialetto siciliano nell’idioma di Modica, suscitando l’attenzione e la curiosità di tutti, in quanto molti commensali non conoscevano la parlata modicana. Lo stesso ha concluso l’intervento leggendo una divertente poesia in siciliano del padre Salvatore del titolo “La ficudinnia” divertendo i presenti per l’umore dei versi capaci di esprimere e rappresentare un aspetto curioso di chi si rimpinza di questo gustoso e piacevole frutto siciliano.

