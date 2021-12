Pozzallo. Rimosse otto torri faro, una era crollata lunedì

Sono iniziati le operazioni di rimozione di otto torri faro che versavano in uno stato di forte precarietà a Pozzallo. Una, come si ricorderà, era crollata lunedì pomeriggio senza, per fortuna, creare danni a persone e/o cose, costringendo la Capitaneria di Porto all’emanazione di un’ordinanza di interdizione dell’area e il conseguente blocco dell’attività portuale.

A breve l’ordinanza verrà revocata per le ore diurne e quando, cosi come promesso, verranno attivate le torri faro mobili, si procederà alla revoca totale del provvedimento restrittivo, ripristinando le condizioni di sicurezza e consentendo l’attività portuale h 24.

Alle operazioni di stamane hanno preso parte la Capitaneria di Porto e le imprese portuali.

La Regione sembra, finalmente, svegliarsi per assicurare i primi necessari interventi manutentivi, ma non bastano. La struttura portuale necessita di diverse opere di manutenzione e messa in sicurezza.

“Ci si augura – afferma il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – che quanto messo in atto sia solo il primo di una serie di interventi che assicurino alla struttura portuale piena efficienza ed operatività”.

Salva