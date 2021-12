 I piccoli della scuola dell’infanzia “Rogasi” di Pozzallo visitano frantoio

Pomeriggio in frantoio per i piccoli delle tre sezioni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo “Rogasi” di Pozzallo. I piccoli, dopo aver il giorno prima raccolto le olive in un terreno messo a disposizione da un’insegnante, accompagnati dalle docenti e dai genitori sono stati ospiti dell’Oleificio Gregni di Ispica per un percorso multisensoriale di scoperta della trasformazione delle olive in olio.

Guidati dal titolare del frantoio, i bambini hanno prima prestato attenzione al trasferimento delle olive dai cestoni alle macchine per la deramificazione e per il lavaggio; poi hanno osservato con interesse la frangitura e, successivamente, la gramolatura in vasca a temperatura controllata. Infine la loro attenzione è stata catturata dalle due successive fasi di estrazione attraverso decanter e separatore centrifugo.

Momento molto entusiasmante per i piccoli è stato vedere l’olio venire giù dalla bocca del separatore e, sollecitati dai docenti, scoprire il profumo dell’olio appena molito.

Nell’ambito di questa esperienza sensoriale legata alla scoperta dell’olio i piccoli sono anche stati invitati a degustare e ad apprezzare le qualità organolettiche dell’olio nuovo. “L’iniziativa – spiegano i docenti accompagnatori – è stata pensata per aiutare i bambini a superare il lockdown che li ha visti ridurre le esperienze sensoriali all’esterno della scuola e perché è in questa età che possono imparare a prestare attenzione ai profumi e ai sapori particolari dell’olio e poi custodirne il ricordo. Come docenti siamo assolutamente felici di essere riusciti a far vivere ai nostri bambini questa importante esperienza e ringraziamo il titolare dell’oleificio Gregni per la collaborazione”.

