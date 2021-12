Il panettone al cioccolato Igp di Modica tra i più apprezzati

Tempo di panettoni per l’imminente arrivo delle festività natalizie.

Il Blog FooTop, specializzato nella selezione e valutazione dei principali prodotti enogastronomici italiani, ha stilato la classifica dei panettoni più apprezzati per caratteristiche e per rapporto qualità/prezzi dai clienti.

La classifica dei 16 migliori panettoni del 2021 è guidata dal Panettone Oro verde di Fiasconaro ma al sesto posto si trova il Panettone Artigianale di Peluso, anch’essa azienda di Modica, che valorizza fra gli ingredienti il cioccolato di Modica IGP.

Nella speciale graduatoria figurano anche affermatissimi chef quali Cannavacciuolo e Cracco che si sono cimentati nella produzione del dolce tipico del Natale italiano.https://www.foodtop.it/miglior-panettone/

Il Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica esprime il proprio compiacimento,per la conferma diquella tendenza positiva, che fa del cioccolato di Modica IGP, un ingrediente sempre più apprezzato per la inclusione nei lievitati, nei biscotti e nei gelati.

