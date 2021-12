Fondo di rotazione per Enti in riequilibrio finanziario. Modica, punto approvato

Consiglio comunale ieri sera a Modica con all’ordine del giorno sei punti tra cui tre interrogazioni di cui due dichiarate decadute dal Presidente del Consiglio per l’assenza del Consigliere Carpentieri, mentre la terza, proposta dal consigliere Medica riguardante i disagi causati dai lavori per il passaggio della fibra ottica, ha risposto l’Assessore Belluardo, chiarendo la posizione assunta dall’Amministrazione comunale, nei confronti della ditta con la quale è stato definito un cronoprogramma dei lavori, per il ripristino a regola d’arte del manto stradale su cui si sta operando, in tempi rapidi, tempo permettendo. A conclusione dell’attività ispettiva, la consigliera Ivana Castello ha chiesto di poter presentare un’interrogazione urgente, il Presidente del Consiglio, valutato il contenuto della stessa che riguardava il punto concernente il fondo di rotazione, ha invitato la Castello a discuterne durante la trattazione dello stesso. Dopodiché è stato trattato il secondo punto riguardante la surroga della consigliera Castello, dimissionaria in seno alla 4^ commissione consiliare, subito dimessasi. Poi sono stati trattati il terzo e il quarto punto riguardante la ratifica della variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022, anno 2021. Successivamente è stata trattata la mozione, proposta dal consigliere Medica riguardante l’uso dei pesticidi nei luoghi pubblici, sull’argomento, il Sindaco, pur apprezzando la motivazione che ha indotto il consigliere Medica a proporre la mozione, ritiene il problema di grande importanza per tutto il territorio, per cui occorrerebbe prima una concertazione con le Associazioni di categoria e poi la costituzione di un tavolo tecnico in sede regionale. Sulla stessa lunghezza d’onda anche i consiglieri Belluardo e Ingarao che ritengono l’argomento utile per l’ambiente, ma necessariamente da trattare nelle sedi più opportune, per queste ragioni la mozione è stata respinta con l’astensione dei consiglieri di maggioranza. Infine è stato trattato il sesto punto all’ordine del giorno concernente l’acceso al fondo di rotazione per gli Enti in riequilibrio finanziario pluriennale, per il quale l’Assessore al bilancio Annamaria Aiello, ha presentato la proposta, argomentandola in tutte le sue parti, sulla quale si è aperto un dibattito con la consigliera Castello e poi concluso dal Sindaco controbattendo gli argomenti contestati dalla stessa. La proposta è stata approvata a maggioranza dei presenti. Subito dopo avere votato l’immediata esecutività dell’atto, la presidente Minioto ha dichiarato chiusa la seduta.

