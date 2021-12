Giovedi congresso Cisl FP Ragusa Siracusa a Poggio del Sole

E’ in programma domani, giovedì 2 dicembre, all’hotel Poggio del sole, a Ragusa, lungo la Sp 25 al km 5,7, il terzo congresso della Cisl Fp Ragusa Siracusa. “Partecipazione e innovazione. Il sindacato nuovo”: questo il tema del congresso che avrà come cornice l’aspetto del “bene comune, lavoro pubblico e servizi alla persona”. I lavori prenderanno il via alle 9,30. A relazionare il segretario generale uscente della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi. Interverranno Vera Carasi, segretaria generale Ust Cisl Ragusa Siracusa, e Paolo Montera, segretario generale Cisl Fp Sicilia, mentre le conclusioni saranno affidate a Maurizio Petriccioli, segretario nazionale della Cisl Fp. Dopo la relazione di Passanisi, ci sarà l’intervento degli ospiti e quindi il dibattito congressuale. Subito dopo, l’approvazione dei documenti e l’apertura delle operazioni di voto. Quindi, in seguito al break per la colazione di lavoro, la ripresa del dibattito congressuale e nel pomeriggio, subito dopo la proclamazione degli eletti, l’intervento del segretario Petriccioli. E’ prevista al termine la convocazione del consiglio generale e l’elezione degli organismi. “Questa – dichiara Passanisi riferendosi al congresso di domani – è l’occasione in cui fare le analisi dei risultati, in cui dibattere, facendo autocritica, se necessario, coscienti che migliorare si può, sempre. Si migliora e si matura attraverso la rappresentazione di idee e la discussione di proposte che devono condurre al rinnovato impegno di perseguire gli obiettivi di domani, con la pianificazione di strategie e percorsi da attuare, tutti insieme. Questo è il modello alla base del cambiamento: ascoltare senza pregiudizio e dialogare con perseveranza per poi affrontare con coraggio qualunque sfida, con la competenza che ci distingue, cercando di anticipare gli eventi ed essere all’avanguardia. Questo è modello di democrazia ed è il presupposto della rigenerazione”.

