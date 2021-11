Dipasquale assente al sopralluogo dell’assessore Falcone al porto di Pozzallo

“Volutamente non ho partecipato questa mattina al sopralluogo dell’assessore Falcone al Porto di Pozzallo: questo Governo regionale prima dimentica di destinare risorse alle infrastrutture, poi pensa di poter fare passerella nei luoghi che ha ignorato. Un comportamento irrispettoso dell’intelligenza dei cittadini della provincia di Ragusa e di tutti i siciliani in generale”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico e segretario alla Presidenza dell’ARS, commentando la visita dell’assessore regionale alle Infrastrutture questa mattina al Porto di Pozzallo.

“Durante l’esame della legge Finanziaria regionale, a marzo – spiega Dipasquale – avevo segnalato con un intervento in Assemblea Regionale Siciliana l’ingiustizia perpetrata dal Governo regionale nel destinare delle risorse per il porto rifugio di Gela, ben due milioni di euro, senza prevedere interventi anche per gli altri porti, compresi quello di Siracusa, Donnalucata, Scoglitti e, soprattutto, Pozzallo. Il principio è semplice: così come per equità quando si prevede di rifinanziare la legge su Ibla allora si prevedono fondi anche per Ortigia, Agrigento o altri centri storici di pregio, così si sarebbe dovuto fare per i porti siciliani. Su questo ho presentato anche un emendamento che, però, la maggioranza ha bocciato. A cosa serve, quindi, presentarsi oggi a Pozzallo, a un anno dalla scadenza di questa legislatura?”.

“I rappresentanti del Governo regionale sono ormai in campagna elettorale – conclude Dipasquale – e queste operazioni servono solo a fare passerella”.

Salva