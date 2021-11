Comuni in crisi finanziaria, soldi in arrivo per 9 iblei

Comuni siciliani in crisi finanziaria. Dalla ripartizione nazionale oltre 14 milioni per la provincia di Ragusa.

Grazie a un emendamento proposto dal sen. Mauro Laus in Commissione Finanze e sostenuto dalla maggioranza di Governo, arriveranno presto delle risposte per tutti quei Comuni che si trovano in una situazione di crisi finanziaria o che avevano fatto richiesta, facendo seguito anche alle posizioni espresse dall’ANCI.

Complessivamente, per i comuni siciliani in emergenza finanziaria, arriveranno 150 milioni di euro, circa 14 per quelli della provincia di Ragusa.

L’ipotesi di ripartizione di queste somme nella provincia iblea è la seguente:

Modica 4.824.098,08 euro

Vittoria 4.403.454,58 euro

Pozzallo 1.918.150,05 euro

Scicli 1.190.303,66 euro

Comiso 774.762,64 euro

Ragusa 657.490,80 euro

Santa Croce Camerina 413.601,11 euro

Giarratana 58.834,69 euro

Monterosso Almo 46.951,62 euro

Totale 14.287.647,20 euro.

Ci tengo a precisare che al momento si tratta di una ipotesi di ripartizione del fondo di 150 milioni per i comuni siciliani in emergenza finanziaria, frutto di una prima simulazione. Questi, quindi, sono importi provvisori che possono subire delle variazioni anche sulla base dei rendiconti in corso di approvazione.

Lo annuncia l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico e segretario alla Presidenza dell’ARS.

